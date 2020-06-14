Амстердам, , 08:40 — REGNUM Правительство Нидерландов надеется, что ещё в этом году удастся разработать первые дозы успешной вакцины против коронавируса. В настоящее время Нидерланды, Германия, Франция и Италия тесно сотрудничают в работе над вакциной.

Согласно некоторым источникам, контракт с одной из фармацевтических фирм почти готов к подписанию. Премьер-министр Марк Рютте отказался уточнить, о какой вакцине идёт речь. Он предупредил против чрезмерного оптимизма. По его словам, до сих пор ещё нет вакцины, действие которой подтверждено на деле.

Европейская Комиссия выразила своё неудовольствие тем, что четыре страны самостоятельно работают над вакциной. однако Рютте подчеркнул, что вакцина предназначена для всей Европы.