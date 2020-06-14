Берлин, , 07:26 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки выявили 247 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные берлинского института имени Роберта Коха.

Всего с начала пандемии в ФРГ подтвердили 186 269 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за 13 июня в Германии от болезней, вызванных новым коронавирусом, скончались шесть человек. Общее число жертв осложнений COVID-19 в ФРГ выросло до 8787.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Германии выявили 358 случаев заражения новой инфекцией. При этом с 15 июня ФРГ снимет ограничения на поездки в страны Евросоюза.

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