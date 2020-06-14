Сеул, , 06:26 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили еще 34 человека, зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике достигло 12 085. Отмечается, что все почти все новые случаи связаны с уже известными очагами распространения коронавирусной инфекции, лишь три из них связаны с заграничными поездками.

Также с начала пандемии в Южной Корее от болезни вылечились 10 718 человек, их уже выписали из медучреждений. Жертвами осложнений COVID-19 стали 277 человек.

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