Пекин, , 05:56 — REGNUM Китайская национальная обсерватория продлила желтый уровень погодной опасности для некоторых районов страны на ближайшие сутки, сообщает 14 июня агентство Синьхуа.

С утра воскресенья по утро понедельника мощные ливни ожидаются в некоторых районах провинций Гуандун, Хайнань, Юньнань, Цзянсу, Аньхой, Хубэй, Хэйлунцзян, Гуанси-Чжуанского автономного района, а также Тибетского автономного района, сообщили в Национальном метеорологическом центре Китая.

В некоторых районах ожидаются осадки до 70 мм с проливными дождями, штормами и ветрами. В провинциях Гуанси, Гуандун и Цзянсу ожидаются ливни до 200 мм в сутки.