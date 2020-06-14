Москва, , 05:53 — REGNUM Российский актер Иван Охлобыстин призвал журналистов, освещающих дело Ефремова, не трогать его четвертую жену актрису Ксению Качалину. Соответствующий пост артист опубликовал в социальной сети «ВКонтакте».

"Ребята, Христа ради, не вмешивайте в это Ксению Качалину! — попросил актер. — Она хороший, хоть и глубоко больной человек, она женщина, в конце концов».

По словам Охлобыстина, собственная дочь хочет сдать Качалину в сумасшедший дом. «Неужели этот адский удел не рождает у вас в сердце хоть малую толику милосердия?! Оставьте её в покое!», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, дочь Качалиной и российской актера Михаила Ефремова Анна Мария, недавно обратилась со словами соболезнования к семье погибшего по вине ее отца водителя.

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