Москва, 14 июня 2020, 05:53 — REGNUM Российский актер Иван Охлобыстин призвал журналистов, освещающих дело Ефремова, не трогать его четвертую жену актрису Ксению Качалину. Соответствующий пост артист опубликовал в социальной сети «ВКонтакте».
По словам Охлобыстина, собственная дочь хочет сдать Качалину в сумасшедший дом. «Неужели этот адский удел не рождает у вас в сердце хоть малую толику милосердия?! Оставьте её в покое!», — заявил он.
Как сообщало ИА REGNUM, дочь Качалиной и российской актера Михаила Ефремова Анна Мария, недавно обратилась со словами соболезнования к семье погибшего по вине ее отца водителя.
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