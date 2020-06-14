Гонконг, Китай, , 05:33 — REGNUM Власти Китая отчитались о заболеваемости COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 14 июня агентство Синьхуа.

Общее число заболевших в специальном административном районе (САР) Гонконг достигло 1109 человек, из которых четверо скончались и 1061 выздоровели. В САР Макао выявлено 45 заболевших, столько же выздоровели.

На Тайване подтверждено 443 случая заболевания, включая 431 выздоровевшего и семерых погибших. Общее число заболевших на материковой части Китая достигло 83 132, включая 4634 погибших и 78 369 выздоровевших.