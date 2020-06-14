Мехико, , 05:04 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки от болезней, вызванных новым коронавирусом, скончались 424 человека, заявил замглавы мексиканского минздрава Уго Лопес-Гаттель на брифинге.

Всего с начала пандемии в республике жертвами осложнений COVID-19 стали 16 872 человека. Также за 13 июня в стране подтвердили еще 3494 случая заражения коронавирусом нового типа. Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 142 690.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Мексике выявили 5222 случая заражения коронавирусом нового типа. Власти страны не исключили, что реальное число инфицированных гораздо больше, нежели подтверждено официально.

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