Пекин, , 04:44 — REGNUM В Китае выявлено 19 новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 14 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число прибывших из-за рубежа заболевших в Китае достигло 1827 с начала эпидемии. В провинции Гуандун выявлено 17 новых «импортных» случаев, сообщили в комиссии. Еще по одно случаю выявлено в Шанхае и Чунцине.

Их общего числа «импортных» случаев, 1744 человек было выписано из госпиталей по выздоровлению, еще 83 человека остаются госпитализированными. Смертей нет.