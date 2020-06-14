Буэнос-Айрес, , 04:42 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки выявили 1 531 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба аргентинского министерства здравоохранения.

К 14 июня общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране превысило 30 тыс. и достигло 30 295. Также выросло и число жертв осложнений COVID-19 в Аргентине до 815 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня в Аргентине разработали новые правила работы гостиниц и прочих заведений для приема туристов в условиях пандемии коронавирусной инфекции. При этом лицам, находящимся в группе риска по коронавирусу, запретили работу в отелях.

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