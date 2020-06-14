Пекин, , 04:29 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено 57 новых случаев COVID-19, сообщает 14 июня агентство Синьхуа.

Из общего числа заболевших, 38 случаев являются внутренними, а 19 «импортными», сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Из всех локальных случаев, 36 пришлись на Пекин и два — на провинцию Ляонин.

Смертей от опасного заболевания за пошедшие сутки подтверждено не было. Как сообщало ИА REGNUM, на крупнейшем рынке Пекина была выявлена новая вспышка коронавируса.