Пекин, , 04:02 — REGNUM Число жертв взрыва автоцистерны на востоке Китая достигло 18 человек, сообщает 14 июня агентство Синьхуа.

По данным на 4:10 по местному времени, число получивших ранения в результате взрыва автоцистерны в провинции Чжэцзян достигло 18 человек. Еще 166 человек получили ранения, все они находятся в госпитале на лечении, сообщили в департаменте по связям с общественностью города Вэньлин.

Напомним, что трагедия произошла в 16:46 по местному времени 13 июня. На место выехала специальная рабочая группа, а также замминистра по чрезвычайным ситуациям КНР.