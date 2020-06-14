Пекин, , 03:47 — REGNUM Один из крупнейших медийных игроков Китая компания China Media Group (CMG) запустила трехмесячную программу популяризации защиты культурного наследия, сообщает 13 июня агентство Синьхуа.

Мероприятие приурочено к национальному Дню защиты культурного и природного наследия. Программа осуществляется в сотрудничестве с Национальной администрацией культурного наследия (NCHA). В его рамках будут представлены различные объекты наследия, а также рассказаны истории о их защите посредством коротких видео и трансляций в интернете.

В мобильном приложении CMG было представлено пятичасовое шоу, посвященное данной теме. Кроме того, были также проведены тематические офлайн-мероприятия. Также был запущен новый сезон документального сериала «Каждое сокровище расскажет историю», снятого совместно CMG с NCHA.