Пекин, , 03:40 — REGNUM На Китай надвигается тайфун «Нури», в связи с чем в стране объявлен низший четвертый уровень чрезвычайного реагирования, сообщает 13 июня агентство Синьхуа.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям КНР, «Нури» стал уже вторым тайфуном за год, ожидается, что он накроет прибрежные районы провинции Гуандун уже после обеда 14 июня.

Министерство также предупредило, что в некоторых районах соседнего с провинцией Гуанси-Чжуанского автономного района возможны сходы оползней и селей в связи с ливнями. На место направлена рабочая группа по противодействию природным катаклизмам.