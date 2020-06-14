Гуйян, Китай, , 03:15 — REGNUM Более 700 тыс. человек пострадали в китайской провинции Гуйчжоу из-за наводнений, сообщает 13 июня агентство Синьхуа.

Порядка 29,5 тыс. человек были временно эвакуированы. Местные власти подняли в пятницу уровень предупреждения о погодной опасности с третьего до второго. С начала сезона дождей 60 уездов, городов и районов провинции пострадали от наводнений, сообщили в провинциальном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

С начала пятницы ливни накрыли деревню Бифэн, уезда Чжэнань горо Цзуньи, где выпало 163,3 мм осадков за одни част, что вызвало мощнейшие ливни. В провинции Гуйчжоу в среднем выпало 162,1 мм осадков с 28 мая, что на 54,3% выше, чем в среднем за прошедшие годы с 1961 года.