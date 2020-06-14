Пекин, , 03:10 — REGNUM Национальная метеорологическая обсерватория Китая объявила «желтый» уровень погодной опасности в некоторых районах юга, юго-востока и центра Китая из-за дождей, сообщает 13 июня агентство Синьхуа.

С вечера субботы по вечер воскресенья на обширных территориях Китая ожидаются мощные ливни. В частности, под воздействие непогоды подпадут провинции Гуандун, Юньнань, Хунань, Хубэй, Цзянсу, Аньхой, Хэнань, а также Гуанси-Чжуанский автономный район.

В некоторых районах страны ожидаются осадки до 70 мм в сутки. Кроме того, ожидаются ураганы, шторма и бури в некоторых районах провинций Аньхой, Цзянсу и Хубэй с осадками до 150 мм.

В Китае действует четырехцветная система оповещения о погодной опасности, где степень угрозы градируется от синего и желтого до оранжевого и красного по мере возрастания.