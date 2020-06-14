Мехико, , 02:39 — REGNUM С начала года 17 мигрантов утонули в проходящей по границе США и Мексики реке Рио-Гранде, сообщает Xinhua со ссылкой на Национальный институт иммиграции Мексики.

Среди жертв неудачной попытки проникновения в США 16 мужчин и одна женщина. Девять человек утонули на участке реки, граничащей с мексиканским штатом Коауила, остальные восемь в районе штата Тамаулипас.

По результатам проведенного расследования, четверо из погибших были мексиканцами, еще двое — из Гватемалы и один житель Гондураса. Опознать оставшиеся десять тел не удалось.

По данным источника, в 2019 году при попытке форсировать реку с целью нелегального проникновения в США погибли 29 человек.