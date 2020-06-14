Каир, , 01:57 — REGNUM В Египте за прошедшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — 1677 человек, сообщает пресс-служба египетского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Египте достигло 42 980. Также за 13 июня в стране от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, скончалось рекордное число пациентов — 62 человека. Всего с начала пандемии в Египте жертвами осложнений COVID-19 стали 1484 человека.

Отмечается, что власти Египта намерены открыть границы для туристов с 1 июля.