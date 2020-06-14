Лондон, , 01:22 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал открыть все школы страны в сентябре, сообщает пресс-служба главы британского правительства.

Сообщается, что Джонсон в настоящее время прорабатывает этот вопрос с министром образования Гэвином Уиллиамсоном. Ожидается, что школы Соединенного Королевства смогут возобновить работу в сентябре. Также учениками будет предоставлена помощь, чтобы наверстать пробелы в учебной программе.

Как сообщало ИА REGNUM, к 13 июня в Великобритании подтвердили 294 375 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также с начала пандемии в стране от осложнений COVID-19 скончались 41 662 человека.

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