Эр-Рияд, , 00:46 — REGNUM В Саудовской Аравии за прошедшие сутки выявили 3366 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в Саудовской Аравии выявили 123 308 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за 13 июня от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, скончались 39 человек. Всего в Саудовской Аравии жертвами осложнений COVID-19 стали 932 человека.

Минздрав Саудовской Аравии также сообщает, что уже 82 548 пациентов смогли справиться с болезнью. Их уже выписали из медицинских учреждений. Всего в настоящее время в стране насчитывается 39 828 активных случаев COVID-19.