Алжир, , 00:32 — REGNUM Власти Алжира намерены ослабить еще ряд карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба алжирского правительства.

В частности, в стране отменят комендантский час в 19 провинциях и значительно сократят его время еще в 29 регионах, включая алжирскую столицу. Также в Алжире возобновят свою работу общественный транспорт, такси, а также ряд предприятий — магазины с одеждой, обувью, прокат автомобилей и парикмахерские.

По последним данным, в Алжире с начала пандемии было подтверждено 10 810 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также от осложнений COVID-19 в стране скончались 760 человек.