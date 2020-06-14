Тюмень, , 00:00 — REGNUM В Тюмени зарегистрирован очаг заболеваемости COVID-19 в центре «Милосердие», где пребывают лица без определённого места жительства. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения по Тюменской области.

На данный момент центр закрыт на карантин. Там в ходе тестирования выявлено 16 человек с положительным результатом на коронавирусную инфекцию.

Большинство заражённых доставлено в профильные госпитали. В обсерватор «Градостроитель» отправлены 66 контактных с заболевшими. Состояние четырёх пациентов с COVID-19 из центра «Милосердие» оценивается как крайне тяжелое. Все они имеют хронические заболевания.