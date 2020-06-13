Махачкала, , 23:48 — REGNUM Дагестан переходит к первому этапу снятия ограничительных мер, введенных в регионе в связи с пандемией коронавируса. С 15 июня возобновят работу небольшие непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг. Об этом 13 июня сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

В Дагестане Prd.e-dag.ru

«С 15 июня Дагестан переходит на первый этап снятия ограничений», ― говорится в сообщении.

Так, планируется возобновить деятельность магазинов непродовольственных товаров площадью до 400 кв. метров, которые имеют отдельный вход с улицы. Осуществлять свою работу они смогут при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических предписаний, которые предполагают организацию безопасной дистанции для посетителей и ношение средств индивидуальной защиты. Также устанавливается предельно допустимое число посетителей, находящихся одновременно в торговом учреждении, ― один человек на четыре квадратных метра.

Отмечается, что решение о переходе к первому этапу снятия введенных ранее ограничений основывается на эпидемиологической ситуации в республике.

«На сегодняшний день охват тестирования увеличился в девять раз — ежедневно проводится 4030 тестов, значительно сократилось количество летальных исходов. Более того, за последнюю неделю число заболевших в сутки уже не превышает 100 человек», ― цитирует пресс-служба главу региона Владимира Васильева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный врач московской городской клинической больницы №40 в поселке Коммунарка Денис Проценко прибыл в Дагестан с бригадой медиков для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Медик отметил, что, несмотря на тенденцию медленного затихания и ухода эпидемии, для врачей эта командировка является большим вызовом, так как в хвосте эпидемии остаются наиболее тяжелые больные, которые имеют очень большой риск смерти.

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