Москва, , 23:34 — REGNUM Число пациентов в больницах Москвы за истекшие сутки, скончавшихся после диагностирования COVID-19, составило 50. Об этом 13 июня сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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В сообщении говорится, что у всех скончавшихся в столице пациентов ранее был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию и был подтвержден диагноз пневмония.

Напомним, 12 июня в материалах оперативного штаба столицы по борьбе с коронавирусом говорилось, что в Москве умерли от заболевания COVID-19 за сутки еще 44 пациента.

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