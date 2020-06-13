Тбилиси, , 23:28 — REGNUM В Грузии не исключили перенос даты парламентских выборов в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом 13 июня сообщает телеканал Imedi.

«В случае возникновения второй волны, возможно придется вводить чрезвычайное положение. В этом нет трагедии, но если это случится в октября, но выборы будут перенесены на декабрь», — отметил в комментарии телеканалу депутат Ираклий Кобахидзе.

Напомним, по последней информации в Грузии выявили 851 случай заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее время на карантине находятся свыше 2 тыс. 700 человек.