Кабул, , 22:37 — REGNUM За минувшие сутки на территории Афганистана было выявлено 556 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 июня сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на афганский минздрав.

По данным ведомства, общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране теперь достигло 24 102 случаев.

Также сообщается, что суммарное количество вылечившихся от COVID-19 в Афганистане на сегодняшний день составляет 4201. При этом за истекшие сутки в стране от COVID-19 скончались пять пациентов и теперь их суммарное количество достигло 451.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июня в министерстве здравоохранения Израиля сообщили, что в стране за сутки выявили 181 новый случай заражения коронавирусом.

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