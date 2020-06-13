Багдад, , 22:32 — REGNUM По авиабазе Таджи, на которой дислоцированы вооруженные силы международной коалиции, возглавляемой США, в Ираке был произведен ракетный удар. Об этом 13 июня сообщает Al Arabia.

«Ракеты упала на базе Таджи в Ираке, где располагаются военные США», — отметили журналисты канала.

На данный момент нет информации о жертвах среди военнослужащих или ущербу, причиненному инфраструктуре базы. Также неизвестно, кто мог нанести по ней ракетный удар.

Напомним, ранее в марте 2020 года по указанной базе Таджи уже наносились ракетный удары. Тогда жертвами атаки стали трое военнослужащих, 12 военных получили ранения.