Иерусалим, , 22:17 — REGNUM В Израиле за сутки выявили 181 новый случай заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 13 июня, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

По последним данным, всего в стране зарегистрировано 18 972 подтверждённых случая заражения коронавирусом. За весь период 15 357 человек выздоровели и были выписаны, 300 человек скончались.

Отмечается, что в стране за последние 24 часа никто не скончался от COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июня служба гражданской обороны Италии сообщила, что в стране за последние сутки выявили 346 новых случаев заражения коронавирусом, их общее число достигло 236 651 человек.

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