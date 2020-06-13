Москва, , 22:07 — REGNUM Близкие Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием артиста Михаила Ефремова, на контакт не идут. Об этом сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев в интервью ТАСС.

«Неоднократно мы (адвокаты Ефремова) пытались выйти на этих людей и договориться о компенсации», — сказал Пашаев.

По его словам, он уже посетил Рязанскую область для общения с пожилой матерью погибшего, однако не уверен, что она «правильно восприняла мои слова».

Пашаев добавил, что на контакт пока не идут и другие члены семьи.

Напомним, ранее дочь российского актера Михаила Ефремова Анна Мария рассказала в интервью журналу Wonderzine, что она принесла соболезнования и извинения семье погибшего в результате лобового столкновения с машиной ее пьяного отца Сергея Захарова.

Читайте также: Защита Ефремова сообщила, что ей препятствуют связаться с семьей погибшего