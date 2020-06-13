Москва, , 21:44 — REGNUM Бывший глава Воздушно-десантных войск России генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за оскорбление десантников. Об этом 13 июня сообщает РИА Новости.

Владимир Шаманов Msuinfo.ur.msstate.edu

Критика со стороны Шаманова последовала после того, как шоумен опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram видеозапись, в которой пародирует десантные войска.

«Не буди лихо, пока оно тихо. Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников — тельняшку и берет», — отметил Шаманов в комментарии агентству.

Генерал-лейтенант порекомендовал Киркорову удалить видеозапись и принести свои извинения.

Напомним, певец Филипп Киркоров в последние годы своей творческой деятельности кардинально изменил свой имидж. Артист начал сниматься в клипах, вызвавших недовольство со стороны своих прежних поклонников высоким уровнем цинизма, и обилием нецензурной лексики.