Новочеркасск, Ростовская область, , 20:49 — REGNUM Плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой, которые появились в Новочеркасске, разместили представители рекламной компании. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Юрий Лысенко на странице в соцсети Facebook.

«Я вынужден признать, … ошибка в баннерах действительно была», — написал Лысенко.

По его словам, в электронном виде были направлены рекламной организации материалы из официального брендбука. Лысенко добавил, что в принципе не предполагалось внесение изменений в готовые макеты, однако фирма-изготовитель решила «доработать эскиз».

Исполняющий обязанности главы администрации города отметил, что все 15 баннеров были напечатаны с ошибкой из-за опечатки дизайнера.

Лысенко также поблагодарил оперативно сообщивших об ошибке в администрацию города местных жителей.