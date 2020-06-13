Челябинск, , 20:40 — REGNUM Владелец демонтированного трейлера в Ленинском районе не снёс его в добровольном порядке, хотя с момента выявления нелегального объекта прошло уже несколько месяцев. Об этом журналистам сообщили в мэрии.

Торговая точка была обнаружена 27 ноября 2019 года. Чиновники потребовали от собственника убрать его, но это требование не было исполнено.

26 мая 2020 года сотрудники учреждения «Городская среда» прибыли демонтировать трейлер. Но владелец перегородил дорогу своим автомобилем и пообещал сделать это самостоятельно. Слова он не сдержал. В связи с этим 9 июня сотрудники учреждения при поддержке полицейских начали демонтаж.

Однако сотрудники торговой точки оказали сопротивление. Как сообщало ИА REGNUM, один из них напал на полицейского. В отношении него завели уголовное дело.