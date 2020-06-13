Вашингтон, , 20:37 — REGNUM За прошедшие сутки в американском штате Нью-Йорк от COVID-19 умерло рекордно низкое число пациентов. Об этом 13 июня во время пресс-конференции заявил губернатор штата Эндрю Куомо.

Всего в регионе скончались от COVID-19 32 человека. В настоящее время в больницах с данным диагнозом находятся 1 тыс. 734 пациента — это наименьшее число с 20 марта 2020 года.

Напомним, по последним данным в США выявлено свыше 2 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 скончались свыше 114 тыс. человек.