Москва, , 20:30 — REGNUM В Москве на улице Нижние Мневники подготовили специальную площадку для военной техники, которая примет участие 24 июня в параде на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 13 июня сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

В ведомстве отметили, что по сравнению с предыдущим годом общий размер площадки увеличен на 11 тыс. кв. метров. Так, на более чем девяти гектарах будет расположено более 400 единиц вооружения и военной техники механизированной колонны, принимающей участие в военном параде.

Кроме этого, на площадке размещены склады военно-технического имущества и горюче-смазочных материалов, а также мобильные пункты для хранения и обслуживания техники, в том числе пункты ремонта, покраски и мойки.

«Развернутые пункты способны одновременно проводить работы по обслуживанию более 40 единиц военной техники», ― уточнили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с постоянными членами Совета безопасности под председательством президента РФ Владимира Путина доложил, что в ходе Парада Победы 24 июня по Красной площади пройдут около 30 танков Т-34, а в воздушной части парада будут задействованы 75 самолётов и вертолётов. Кроме того, он рассказал, что в воздухе над Красной площадью 24 июня пройдут самолеты Дальней и стратегической авиации, штурмовики, истребители, а также вертолёты различных типов, а всего 75 воздушных машин.

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