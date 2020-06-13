Екатеринбург, , 20:16 — REGNUM В Свердловской области нет ограничений по оказанию парикмахерских услуг. Об этом в инстаграм написал губернатор Евгений Куйвашев.

Ранее его спросили, можно ли в таких салонах красить волосы или допускается только стрижка. На это глава региона ответил, что в указе о режиме повышенной готовности ограничений нет. Особенно если парикмахерская работает с соблюдением всех санитарных норм и по предварительной записи.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале зафиксировано уже более 9 тыс. случаев заражения коронавирусом. За последние сутки таких пациентов стало больше на 245.