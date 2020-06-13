Москва, , 20:08 — REGNUM Скончался известный российский актер Сергей Масленников. Об этом 13 июня сообщается в заявлении музыкально-драматического театра «Буфф» на странице в социальной сети «Вконтакте».

"Дорогие коллеги и друзья Театра «Буфф», с прискорбием сообщаю, что 12 июня ушел из жизни Сергей Масленников. Это был один из самых ярких эстрадных выпускников Исаака Романовича Штокбанта», — отмечается в заявлении.

Актер скончался на 59-м году жизни. Причина смерти не уточняется.

Масленников окончил в 1988 году Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии. Его наставником был народный артист России Исаак Штокбант, ушедший из жизни в январе 2020 года.