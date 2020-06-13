Калуга, , 20:28 — REGNUM 18 калужским волонтёрам 13 июня были вручены памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

В Калуге поощрили участников акции взаимопомощи в борьбе с коронавирусом. Admoblkaluga.ru

В церемонии принял участие врио калужского губернатора Владислав Шапша. Руководитель области поблагодарил волонтёров за активное участие во всероссийской акции. В работе регионального штаба принимают участие более 300 человек, которые продолжают оказывать адресную поддержку землякам.

Вручая награды наиболее активным участникам акции, Владислав Шапша заявил: «Своим трудом, своей неиссякаемой энергией в команде единомышленников по всей стране вы помогли многим и многим нуждающимся, оказавшимся в непростой ситуации».

Высокая общественная значимость волонтёров была отмечена распоряжением президента РФ «Об учреждении памятной медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе». Проект объединил более 117 тысяч добровольцев, девять тысяч партнёров, которые помогли почти трём миллионам соотечественников.

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