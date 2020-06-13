Новосибирск, , 19:47 — REGNUM В Новосибирске в День России, 12 июня, на здании исторического парка «Россия — моя история» состоялось светомузыкальное шоу. Поздравление, выполненное в направлении 3D-мэппинг, проходило при участии врачей, специалистов МЧС России и военных в режиме онлайн.

Организаторы — министерство культуры и дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ Новосибирской области.

Шоу транслировалось в эфире областного телеканала, запись доступна в интернете.

На здании проецировались различные исторические зарисовки и патриотические мотивы.

«Центральным блоком видео с надписью «Наши герои» стала трансляция фотографий врачей, военнослужащих и специалистов МЧС России, которые в сложившейся эпидемиологической обстановке и режиме различных ограничений на территории Новосибирской области продолжают работать в штатном режиме, круглосуточно оказывать всю необходимую помощь и спасать граждан при различных обстоятельствах», — рассказали в региональном управлении МЧС РФ.