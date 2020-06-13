Кемерово, , 19:30 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на сегодняшний день, 13 июня, за прошедшие сутки выявлено 22 новых случая заражения коронавируом, сообщает оперативный штаб региона.

«Новокузнецк — семь, Междуреченск — четыре, Кемерово — три, Анжеро-Судженск — два, Осинники — два, Белово — один, Мариинск — один, Новокузнецкий МР — один, Промышленновский МР — один», — говорится в оперативном сообщении.

За это же время 19 пациентов выздоровели.

Всего в Кузбассе официально зарегистрировано 1019 пациентов с коронавирусом, 380 человек выздоровели, медицинскую помощь получают 632 пациента с коронавирусом.