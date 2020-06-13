Новосибирск, , 19:20 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие сутки, по данным на сегодня, 13 июня, выявили 108 новых случаев заражения коронавируса. За это же время 143 пациента выписаны с выздоровлением. Три человека скончались: 55-летний и 75-летний мужчины и 34-летняя женщина. Такие данные приводит оперативный штаб региона.

Всего в Новосибирской области официально зарегистрированы 4177 пациентов с коронавирусом (285 из них — дети), 2050 человек выздоровели, 53 пациента скончались.

В отделениях реанимации остаются 48 человек, на ИВЛ — 11 пациентов.