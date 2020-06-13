Вашингтон, , 18:31 — REGNUM На территории США за минувшие сутки было выявлено более 25 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 июня сообщает университет Джонса Хопкинса, собирающий медицинскую статистику в стране и в мире.

По данным университета, за прошедшие 24 часа в стране было зафиксировано 25 396 новых случая заражения SARS-CoV-2.

Также сообщается, что за этот же период в США от COVID-19 умерли 846 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов превысило 114 тысяч. При этом отмечается, что общее число вылечившихся от COVID-19 в настоящее время составляет свыше 547 тыс. пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июня в заявлении министерства здравоохранения Кувейта сообщалось, что в стране за последние 24 часа выявили 514 случаев заражения коронавирусом.