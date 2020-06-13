Москва, , 18:17 — REGNUM Разработанные центром «Вектор» и Институтом им. Гамалеи вакцины от COVID-19 планируется зарегистрировать в августе 2020 года, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

По ее словам, период проведения клинических исследований вакцины у Института Гамалеи с 48-м институтом Минобороны ― июнь-август.

«И предполагаемый период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации ― август», — сказала она.

Промышленное производство вакцины начнется в сентябре, уточнила Голикова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что добровольцы, которые согласились на себе проверить эффективность новой вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, начали подготовку к клиническим испытаниям.

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