Эль-Кувейт, , 18:16 — REGNUM В Кувейте за последние 24 часа выявили 514 случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране достигло 35 466.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 289 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июня в Национальном институте здравоохранения (RIVM) Нидерландов сообщили, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом в стране преодолело отметку в 48,6 тыс. человек.

Читайте также: В Нидерландах за сутки скончались четыре пациента с COVID-19