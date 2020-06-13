Амстердам, , 18:01 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом преодолело в Нидерландах отметку в 48,6 тыс. человек. Об этом сообщает 13 июня Национальный институт здравоохранения (RIVM).

По последним данным, всего в стране зарегистрировано 48 640 случаев заражения SARS-CoV-2, за последние 24 часа было выявлено еще 179 случаев.

При этом общее количество умерших пациентов с диагнозом COVID-19 в стране составило 6057, а за последние сутки скончались четыре человека.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июня в швейцарском Федеральном офисе общественного здравоохранения сообщили, что на территории Швейцарии за последние 24 часа выявили 31 новый случай заражения коронавирусом.

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