Лондон, , 17:48 — REGNUM Столкновения между участниками акции по защите памятников и полицейскими произошли в Лондоне. Об этом 13 июня сообщает агентство PA Media.

Несколько сотен человек, в основном участники движений правого толка, собрались на улице Уайтхолл в центре Лондоне, где сосредоточен ряд правительственных зданий, и на соседней Парламентской площади. Манифестанты окружили памятник премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю (1874−1965) и памятник павшим солдатам.

Сначала акция проходила мирно, но затем в сотрудников полиции из толпы демонстрантов полетели бутылки. Агрессию по отношению к полицейским проявляли и демонстранты, собравшиеся возле Вестминстерского моста, а также на Трафальгарской площади.

О задержаниях участников акции не сообщается. Стоит отметить, что памятник Черчиллю и ряд других были закрыты ещё 12 июня специальными щитами, чтобы их не повредили или не осквернили участники акции протеста против расизма и полицейского произвола, ряд которых состоялся уже в ряде стран мира. Нередко в ходе этих акций манифестанты сбрасывают с постаментов либо портят памятники историческим личностям, которых они считают виновными в расизме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении заместителя главы Скотленд-Ярда Бас Джавида, что полиция Лондона не потерпит насилия во время мирнух акций протеста и будет пресекать любые беспорядки.

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