Кишинёв, , 17:51 — REGNUM В Молдавии за минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло на 366 и достигло 11 459, с начала эпидемии от COVID-19 скончались 398 человек. Об этом 13 июня сообщается в отчете министерства здравоохранения страны, опубликованном на сайте ведомства.

«Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 366 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 11 459. Всего 6421 человек был вылечен, а 398 скончались из-за COVID-19», ― говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что 13 июня подписал указ о привлечении армии для контроля за соблюдением мер по предотвращению распространения коронавируса.

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