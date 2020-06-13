Саранск, , 17:39 — REGNUM В Мордовии скончался врач-хирург республиканской клинической больницы Алексей Рябов 1982 года рождения. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

После окончания интернатуры он год проработал в Первомайской центральной больнице Нижегородской области. С 2010 года трудился в ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №4». С мая 2012 года — врач-хирург в Мордовской республиканской клинической больнице.

Алексей Рябов скончался от тяжёлой двусторонней пневмонии. Наличие коронавируса у него пока окончательно не подтверждено.

Глава Мордовии Владимир Волков выразил соболезнования родным и близким Алексея Рябова.

«Каждый врач сейчас оказывается на передовой борьбы с инфекцией, и ценой своей жизни спасает других. Алексей Викторович был настоящим профессионалом. Республика понесла тяжёлую утрату. Родным и близким будет оказана вся необходимая помощь», — сказал Волков.

ИА REGNUM напоминает, в Мордовии по состоянию на 13 июня выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 2538 случаев заражения SARS-CoV-2. Полностью выздоровел в республике 1351 человек, таким образом от общего числа носителей коронавируса в регионе уже выписаны 53,2%. 20 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.