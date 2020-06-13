Санкт-Петербург, , 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Отмечается, что в парикмахерские можно будет попасть только по предварительной записи, а оказание косметических услуг там пока запрещено. В городских банях будут работать только помывочные зоны.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 262 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

С учетом новых данных, на утро субботы в Петербурге подтверждено 20 305 случаев заражения коронавирусом за всё время пандемии. Напомним, первый случай этой инфекции был выявлен в городе 5 марта 2020 года.

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