Курган, 13 июня 2020, 17:17 — REGNUM В Курганской области с 15 июня возобновляется авиасообщение. Об этом информирует региональный оперативный штаб.
На 15 июня запланирован рейс авиакомпании «ЮТэйр» Москва-Курган-Москва, а с 21 июня данные рейсы станут ежедневными.
Однако пассажирам, прибывшим в Курган из других регионов, необходимо иметь справку, полученную не ранее, чем за 48 часов до выезда, доказывающую отрицательный результат теста на коронавирус.
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