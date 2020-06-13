Курган, , 17:17 — REGNUM В Курганской области с 15 июня возобновляется авиасообщение. Об этом информирует региональный оперативный штаб.

На 15 июня запланирован рейс авиакомпании «ЮТэйр» Москва-Курган-Москва, а с 21 июня данные рейсы станут ежедневными.

Однако пассажирам, прибывшим в Курган из других регионов, необходимо иметь справку, полученную не ранее, чем за 48 часов до выезда, доказывающую отрицательный результат теста на коронавирус.

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