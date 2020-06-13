Москва, , 16:51 — REGNUM Общее число зарегистрированных умерших от COVID-19 в России по итогам апреля составило 2712 человек, свидетельствуют данные Росстата.

Отмечается, что в это число входят также случаи, когда коронавирус не идентифицирован у пациента, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила из-за него (370 случаев).

У 435 человек COVID-19 не является основной причиной смерти, но болезнь оказала существенное влияние на развитие смертельных осложнений.

Таким образом, доля умерших от COVID-19 в апреле составила 2,4% от общего количества выявленных случаев заражения коронавирусом (114 431 по состоянию на 30 апреля).

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в России выявлено 520 129 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19 скончались 6829 человек, 274 641 — выздоровел. Всего было проведено более 14,5 млн тестов.

По словам заместитель председателя правительства России Татьяны Голиковой, в настоящее время 49 российских регионов смягчают ограничительные карантинные меры, которые связаны с пандемией коронавируса, причем 43 из них — на первом этапе.

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