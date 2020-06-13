Москва, , 16:48 — REGNUM Два десятка авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 13 июня, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:44 мск в аэропорту «Домодедово» были задержаны три рейса, еще 11 отменены; в аэропорту «Шереметьево» задержан один рейс, еще пять отменены.

Причины задержки и отмены рейсов в столичных воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июня в Гидрометцентре РФ сообщили, что в Москве и области введен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за дождя, грозы и ураганного ветра.

Читайте также: В Москве и Московской области введен «жёлтый» уровень погодной опасности